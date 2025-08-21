Россияне покупают опасный фальсификат для самопломбирования

У большинства бизнесменов, торгующих на маркетплейсах наборами для самолечения зубов, нет разрешительных документов на продажу медицинских изделий.

Об этом сообщили в международной ассоциации "Антиконтрафакт". К такому выводу эксперты специалисты, проведя выборочную проверку карточек товаров. Происхождение и химический состав данных пломб вызывают сомнения в их качестве и безопасности для потребителя. По словам врачей, самостоятельное лечение зубов ведет к серьезным осложнениям — воспалениям костной ткани, образованию гноя и потере зубов.

Россияне прибегают к таким покупкам, чтобы сэкономить на лечении зубов. Несмотря на весьма сомнительное качество "пломб из пакетиков", среди отзывов покупателей почти нет отрицательных.

Несмотря на то что стоимость одного пломбировочного набора варьируется от 150 до 900 руб., выручка некоторых продавцов доходит до 1 млн рублей в месяц, сообщают "Известия".

