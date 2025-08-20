Инфляционные ожидания россиян подскочили впервые с мая

Инфляционные ожидания россиян в преддверии осени ведут себя неприятно для Центрального банка – они растут впервые с мая, причем сразу до 13,5%, а у тех граждан, которые не имеют сбережений, и вовсе до 17,4%. Напомним, инфляционные ожидания граждан и бизнеса – один из ключевых показателей, на которые ориентируется регулятор при принятии решения по ключевой ставке.

Эксперты отмечают, что инфляционные ожидания россиян повысились, когда они увидели "проиндексированные" платежки за коммунальные услуги в июле, пишет Forbes со ссылкой на опрос "инФОМ", проведенный по заказу ЦБ.

Из результатов опроса видно, что в прошлом году граждане в целом примерно так же оценили ежегодную индексацию тарифов на услуги ЖКХ. В этом году на повышение тарифов практически не отреагировали домохозяйства, имеющие сбережения.

Экономисты полагают, что это разовый всплеск инфляционных ожиданий, и он не должен повлиять на общий тренд на снижение.