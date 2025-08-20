Путин поделился с Эрдоганом оценками саммита РФ-США в Анкоридже

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого поделился своими оценками российско-американского саммита в Анкоридже. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что лидеры обсудили последнее развитие ситуации вокруг Украины. "С российской стороны с удовлетворением отмечено оказываемое Турцией содействие в проведении переговоров между представителями России и Украины в Стамбуле", - заявили в Кремле.

В июле сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирался переговорить с президентами США и России, чтобы понять – возможна ли в ближайшее время их встреча в Стамбуле. Но в итоге переговоры по украинскому вопросу прошли на Аляске.

Напомним, перед этим в Стамбуле прошли несколько раундов российско-украинских переговоров, Турция как площадка для дипломатического процесса устроила обе стороны.