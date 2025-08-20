Заместителю директора "Ельцин-центра" назначили штраф за дискредитацию ВС РФ

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил заместителю исполнительного директора "Ельцин-центра" Людмиле Телень штраф в размере 45 тыс. руб. по административной статье о дискредитации ВС РФ.

Сегодня стало известно, что Людмиле Телень вменяют репост антивоенного сообщения со страницы Татьяны Юмашевой, дочери экс-президента РФ Бориса Ельцина, который обвиняемая сделала 25 февраля 2022 года. Правонарушение при этом было зафиксировано только 27 мая 2025 года, когда сотрудник центра "Э" екатеринбургского отдела полиции № 9 совершил осмотр личной страницы Людмилы Телень.

Отметим, что как раз в мае депутат Госдумы Михаил Делягин призывал силовиков проверить информацию о проведении "антироссийских мероприятий" в "Ельцин-центре", организатором которых якобы является Людмила Телень. Проверку предлагалось провести в том числе в связи с ее двойным гражданством Израиля. В начале августа Людмила Телень пригрозила журналистам судом за публикацию фотографии ее израильского паспорта.

Сегодня адвокату Людмилы Телень Михаилу Бирюкову также пришлось опровергать якобы имеющиеся связи подзащитной с уехавшим из России в Израиль Анатолием Чубайсом.

"Мне неизвестно что-то о связи Телень и Чубайса. У Людмилы Телень свои проекты, которые связаны с культурной жизнью столицы и они с политическими проектами Чубайса не пересекаются", - сказал адвокат и добавил, что у Людмилы Телень "много творческих планов, одобренных президентской администрацией", потому уезжать из страны она не собирается.

Адвокат также объяснил, почему, по его мнению, за исходный пост не судят Татьяну Юмашеву. Бирюков считает, что обвинение предъявили именно Людмиле Телень потому, что она занимает руководящую должность в "Ельцин-центре", на который сейчас идут "информационные атаки", а Юмашева - лишь "частное лицо".

Стоит отметить, что после привлечения к административной ответственности по 20.3.3 КоАП РФ не исключена уголовная ответственность, в случае повторного нарушения в течение года.