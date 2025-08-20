20 Августа 2025
Спорт Тюменская область
Фото: Накануне.RU

Семья из Тюменской области - бронзовый призёр Всероссийского фестиваля ГТО

В Чебоксарах завершился VI Всероссийский фестиваль ВФСК ГТО среди семейных команд, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. За звание самой спортивной семьи состязались 55 команд со всей страны. Бронзовым призёром стала семья из Тюменской области.

Тюменскую область в четвертый раз представила семья Васильевых из села Луговое Тюменского района — Борис, Анна, их сын Роман и бабушка Ирина Петрушенко. Они завоевали бронзовые медали в эстафете ГТО.

Также в личном зачете Ирина Петрушенко стала лучшей в своей возрастной группе в испытании сгибание и разгибание рук в упоре лежа, выполнив 49 повторений. В общекомандном зачете фестиваля Васильевы заняли восьмое место, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В конце 2024 г. выяснилось, что в Тюменской области растет количество жителей, занимающихся боевым самбо. По данным на октябрь 2024 года, в Тюменской области самбо занимаются 4 тыс. 997 жителей региона из 18 муниципальных образований. Это на 1 тыс. 470 больше, чем в 2023 г.

"Большую роль в продвижении играет проект "Самбо в школу". В этом году к нему присоединились семь общеобразовательных учреждений. В общей сложности в нашем регионе учащиеся 36 школ из 13 муниципальных образований занимаются самбо. Для реализации внеурочных занятий по самбо в этом и прошлом годах были приобретены порядка 30 ковровых покрытий, которые передали в учреждения области", - заявил тогда директор Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Евгений Хромин.

Теги: Тюменская область, спорт, ГТО


