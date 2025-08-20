Украинская ДРГ попыталась прорваться в направлении Крыма на катерах

ВС России пресекли попытку ВСУ на катерах прорваться в направлении Крыма. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Диверсанты были замечены прошедшей ночью в акватории Черного моря, прилегающей к Херсонской области. Один из катеров был уничтожен при помощи разведывательно-ударного комплекса ZALA "Ланцет", пишет ТАСС.

Ранее ФСБ РФ сообщила о ликвидации украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Брянской области. Группа состояла из кадровых сотрудников службы специальных операций, В результате спецоперации трое спецназовцев ВСУ были уничтожены, еще трое задержаны.