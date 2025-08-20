ИИ используется для продвижения идеи глобального контроля - депутат ГД

Искусственный интеллект (ИИ) используется для разыгрывания карты глобального контроля. Так считает депутат Госдумы Николай Николаев.

В своей статье "Искусственный интеллект и религиозный синкретизм" он высказывает мнение, что экуменический патриарх Варфоломей начал педалировать тему ИИ неслучайно. Хотя многое из сказанного им правомерно: это касается не только технических рисков, но и духовных вопросов, в том числе эрозии человеческой личности, - подспудно продвигается другая идея - о глобальном объединении перед новым вызовом. Поэтому Варфоломей и призвал к созданию единого для всех "общего сакрального мировоззрения".

Еще совсем недавно таким предлогом был климат. В 2015 году римский папа Франциск выпустил свою "климатическую" энциклику Laudato Si, в которой фактически возвел климатические формулы ООН до уровня вероучения. Теперь же новый римский папа Лев XIV, едва вступив на престол, указал на ИИ как на одну из важнейших проблем человечества. В июле он официально призвал к созданию "глобальной системы управления ИИ, основанной на общем признании неотъемлемого достоинства и основных свобод человека".

Вместо того чтобы действительно искать ответы на реальные угрозы, нас пытаются опять подтолкнуть к глобальной зависимости от очередного "глобального правительства", считает депутат.