Иностранные мошенники выманили у жительницы Курска более 400 тысяч в мессенджере Max

Иностранные мошенники выманили в мессенджере Max у жительницы Курска 444 тыс. руб. В качестве посредника они использовали подельника в России, он получил от жертвы деньги и попытался перевести их организаторам, но в этот момент был задержан, деньги заблокировали на его счету, передает Telegram-канал "112". Не сообщается, из какой страны действовали мошенники и были ли они задержаны или объявлены в международный розыск.