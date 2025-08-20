Заместителю директора "ЕЦ" вменили дискредитацию армии из-за репоста со страницы дочери Ельцина

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приступил к рассмотрению дела в отношении заместителя исполнительного директора "Ельцин-центра" Людмилы Телень. Ее обвиняют в дискредитации ВС РФ по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ.

Сама Телень на заседание не явилась, адвокат Михаил Бирюков от ее имени ходатайствовал об изменении подсудности, чтобы дело рассматривали в Москве, где она 25 февраля 2022 года на своем рабочем месте и опубликовала пост. Насколько известно, Телень сделала репост антивоенного сообщения со страницы Татьяны Юмашевой, дочери экс-президента РФ Бориса Ельцина.

Дело оказалось в суде Екатеринбурге, поскольку, как рассказал адвокат, 27 мая 2025 года сотрудник центра "Э" екатеринбургского отдела полиции №9 совершил осмотр личной страницы Людмилы Телень и зафиксировал правонарушение.

Михаил Бирюков также заявил, что свою вину в дискредитации армии Людмила Телень не признает. Он указал, что сама она дочь фронтовика, отметил ее "добросовестную работу в ЕЦ, который курирует Администрация президента России". Указал адвокат и на то, что Телень не присутствовала при составлении прикола, о рассмотрении дела узнала из СМИ, а о переносе первого заседания по делу с 26 на 20 августа узнала только 15 августа.

Суд в итоге отказал в удовлетворении ходатайства адвоката и не стал переносить рассмотрение в Москву.

Саму Юмашеву, насколько известно, не обвиняли в дискредитации армии. Но посты от 25 февраля 2022 года со страниц Юмашевой и Телень уже удалены. Бирюков считает, что обвинение предъявили именно Людмиле Телень потому, что она занимает руководящую должность в "Ельцин-центре", на который сейчас идут "информационные атаки".

Напомним, в мае депутат Госдумы Михаил Делягин призывал силовиков проверить информацию о проведении "антироссийских мероприятий" в "Ельцин-центре", организатором которых якобы является Людмила Телень. Проверку предлагалось провести в том числе в связи с ее двойным гражданством Израиля. В начале августа Людмила Телень пригрозила журналистам судом за публикацию фотографии ее израильского паспорта.