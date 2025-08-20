Заместителю директора "ЕЦ" вменили дискредитацию армии из-за репоста со страницы дочери Ельцина

20 Августа 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кибератака на "Аэрофлот"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Свердловская область
Фото: Президентский центр Б.Н. Ельцина / Любовь Кабалинова

Заместителю директора "ЕЦ" вменили дискредитацию армии из-за репоста со страницы дочери Ельцина

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приступил к рассмотрению дела в отношении заместителя исполнительного директора "Ельцин-центра" Людмилы Телень. Ее обвиняют в дискредитации ВС РФ по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ.

Сама Телень на заседание не явилась, адвокат Михаил Бирюков от ее имени ходатайствовал об изменении подсудности, чтобы дело рассматривали в Москве, где она 25 февраля 2022 года на своем рабочем месте и опубликовала пост. Насколько известно, Телень сделала репост антивоенного сообщения со страницы Татьяны Юмашевой, дочери экс-президента РФ Бориса Ельцина.

Дело оказалось в суде Екатеринбурге, поскольку, как рассказал адвокат, 27 мая 2025 года сотрудник центра "Э" екатеринбургского отдела полиции №9 совершил осмотр личной страницы Людмилы Телень и зафиксировал правонарушение.

Адвокат Михаил Бирюков(2025)|Фото: Накануне.RU

Михаил Бирюков также заявил, что свою вину в дискредитации армии Людмила Телень не признает. Он указал, что сама она дочь фронтовика, отметил ее "добросовестную работу в ЕЦ, который курирует Администрация президента России". Указал адвокат и на то, что Телень не присутствовала при составлении прикола, о рассмотрении дела узнала из СМИ, а о переносе первого заседания по делу с 26 на 20 августа узнала только 15 августа.

Суд в итоге отказал в удовлетворении ходатайства адвоката и не стал переносить рассмотрение в Москву.

Саму Юмашеву, насколько известно, не обвиняли в дискредитации армии. Но посты от 25 февраля 2022 года со страниц Юмашевой и Телень уже удалены. Бирюков считает, что обвинение предъявили именно Людмиле Телень потому, что она занимает руководящую должность в "Ельцин-центре", на который сейчас идут "информационные атаки".

Напомним, в мае депутат Госдумы Михаил Делягин призывал силовиков проверить информацию о проведении "антироссийских мероприятий" в "Ельцин-центре", организатором которых якобы является Людмила Телень. Проверку предлагалось провести в том числе в связи с ее двойным гражданством Израиля. В начале августа Людмила Телень пригрозила журналистам судом за публикацию фотографии ее израильского паспорта.

Теги: Ельцин-центр, Людмила Телень, Татьяна Юмашева


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 14.08.2025 14:51 Мск Замдиректора "Ельцин-центра" Людмилу Телень будут судить за дискредитацию ВС РФ

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети