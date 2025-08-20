Ozon опроверг информацию о переполненных складах и массовой задержке доставок

Массовые проблемы на складах Ozon отсутствуют, заявили в пресс-службе компании.

Ранее ряд Telegram-каналов сообщил о массовом закрытии ПВЗ и задержках в приемке поставок на склады из-за возникших в Ozon логистических проблем.

В компании информацию опровергают. В пресс-службе сообщили, что задержки возникли лишь на пяти объектах в Москве и Петербурге, но в ближайшее время ситуация стабилизируется. К работе привлечен дополнительный персонал, а часть товаров перераспределяется на другие объекты, сообщили ТАСС в Ozon.

Ранее сообщалось, что маркетплейс Ozon впервые за всю историю своего существования получил чистую квартальную прибыль, не связанную с разовыми доходами. За второй квартал 2025 года чистая прибыль компании составила 359 млн руб. (во втором квартале 2024 года Ozon получил убыток в 28 млрд руб.).

Все это позволило компании пересмотреть прогноз финансовых показателей за 2025 год, Ozon ожидает рост оборота примерно на 40% год к году.