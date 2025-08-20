Сенатор призвала ввести в школах уроки ИИ

В школах нужно ввести обязательные предметы "Основы работы с искусственным интеллектом (ИИ)" с 6 класса, а уже с 4 класса - "Введение в ИИ". С таким предложением член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ольга Епифанова намерена обратиться в Минпросвещения.

Она считает, что это требование времени, когда ИИ становится неотъемлемой частью повседневной жизни и профессиональной деятельности, поэтому учить детей работе с ИИ надо еще в школе. Россия не должна отставать от мировых лидеров в этой сфере. Эти предметы научат детей алгоритмическому и логическому мышлению. Дети с ранних лет будут учиться понимать, как устроены системы ИИ, как формулировать запросы и анализировать результаты. И это важно для всех детей, кем бы они ни стали. Проблема в том, чтобы подготовить педагогов, которые смогут преподавать этот предмет на должном уровне, и обеспечить школы необходимой техникой, отметила сенатор.

С этим не согласен специалист по ИИ, член СПЧ Игорь Ашманов. Он считает, что работа с ИИ, как и с прочими гаджетами, чему учат в школе, - это нажимание на кнопки. За овладение технологиями выдают то, что детей учат нажимать кнопки на бытовой технике. А настоящее алгоритмическое мышление закладывается в математике и информатике, но вначале на бумаге. И только потом изучается собственно программирование. Сейчас же в школах профанация этого процесса: дети рисуют на компьютере картинки, набирают текст и т.п.

Недавно глава "Сбера" Герман Греф тоже призвал как можно быстрее вводить в школах ИИ, иначе Россия опоздает.

Заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, академик РАО, директор Центра образования №109 (Москва) Евгений Ямбург отмечает, что плохо то, что в школу тащат все подряд: когда возникает какая-то потребность, то сразу пытаются впихнуть новые предметы в школьную программу. Но головы детей не резиновые, это тупиковый путь.

Пока же все больше российских школьников делают "домашку" с помощью ИИ. То есть ИИ уже вовсю используется ими, но не для обучения, а для имитации знаний.