Оренбург вспомнит купеческое прошлое на фестивале "Чай, баранки, самовар"

Музейный дворик "Эссен" Оренбургского губернаторского музея 22 и 23 августа превратится в пространство живой истории. Здесь пройдёт фестиваль "Чай, баранки, самовар", посвящённый культурному прошлому Оренбурга.

Событие развернется на протяжении двух дней с 17 до 23 часов. Гости смогут не только познакомиться с выставкой коллекционных открыток "Галерея видов оренбургских мест отдыха времён П. К. Эссена", но и попробовать себя в роли мастеров декоративно-прикладного искусства: расписать деревянные фигурки, создать винтажную открытку, поучиться каллиграфии. Желающим предложат обсудить, какое место купечество занимает в истории и современной жизни города, а также попробовать продукцию местных производителей.

"Одно из важнейших направлений нашей работы — это "выход" в городскую среду и поиск новых форматов мероприятий в дворике "Эссен". Чтобы отличаться от других городских площадок, мы используем уникальную силу музея — его фонды и предметы, собранные краеведческие материалы. Тема купечества "зашита в ДНК" Оренбурга и его жителей, поэтому решили поразмышлять и подсветить эту тему. А также собрать наших друзей и партнёров, которые бережно работают с историческим и архитектурным наследием региона", — подчёркивает директор Оренбургского губернаторского музея Александр Ушаков.

Одним из центральных событий фестиваля станет лекция краеведа Елены Бурлуцкой на тему "Купеческий общепит Оренбурга XIX–XX вв". Посетители не только узнают, как развивалась гастрономическая культура города, но и смогут попробовать десерт, приготовленный по старинному рецепту.

Фестиваль пройдет при поддержке программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть". Как отмечает Ярина Сугакова, директор программы, Оренбург — город, душа которого живёт в старинных зданиях, вековых традициях и даже аромате свежеиспечённых баранок:

"Наш фестиваль — это окошко в эпоху гостеприимства и процветания купечества. И музейный дворик "Эссен", открытый при поддержке "Газпром нефти", стал идеальной площадкой для такого праздника. Ведь именно здесь переплетаются богатое наследие истории и живая энергетика современного города", — добавила Ярина Сугакова.

Вход на фестиваль бесплатный, однако необходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке.