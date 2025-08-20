Советник Зеленского признал, что часть территорий "временно" уйдут России

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что часть территорий придется "временно" уступить России, "пока санкционно-изоляционный пресс не сломает российскую экономику".

Он призвал быть реалистами и признать очевидное. Но при этом США и Россия не навяжут Украине условий, которых не примут украинцы. Надежда также на Европу, которая поддерживает Киев. А задача нынешнего правящего режимам - сохранить субъектность, наращивать военную мощь, требовать санкций против России и введения войск НАТО. Таким образом будет остановлен военный конфликт на условиях, "совместимых с волей украинского общества", заключил Подоляк.

В этом заявлении обращают на себя внимания два момента: у Зеленского признали, что бывшие территории не вернуть, а прекращения огня как предварительного условия для переговоров больше нет.

При этом официальные лица в Киеве все время подчеркивают, что официально потерю территории Украина никогда не признает.