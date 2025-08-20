Поклонская заманивает Трампа в Крым красивыми девушками

Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская пригласила на полуостров президента США Дональда Трампа – вместе учить географию.

Ранее Трамп сделал ряд сомнительных заявлений по поводу полуострова. По его мнению, Крым имеет размер, сравнимый с площадью самого большого американского штата – Техаса, тогда как в реальности Крым в несколько раз меньше. Также Трамп считает, что полуостров "вытянулся прямо в океан, в Черное море, такой красивый".

"Еще одна причина приехать в Крым Дональду Трампу, - написала Поклонская в своем Telegram-канале, сославшись на ошибки американского президента. - Наш полуостров, конечно, не штат Техас; по размеру он сильно уступает, но не уступает в своей уникальности, красоте и самобытности. Несмотря на географическую неточность, которую допустил нынешний американский президент, он правильно высказался о жителях полуострова, отметив, что в нашем выборе 2014 года не стоит сомневаться никому. По-моему, это гораздо важнее, чем знания о площади его территории".

"И еще: Крым сам по себе красив, а девушки здесь — одни из самых красивых", - добавила Поклонская, сопроводив пост своей фотографией в ретро-образе.