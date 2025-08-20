20 Августа 2025
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Свердловский минздрав опроверг нехватку онкопрепаратов в регионе

Минздрав Свердловской области опроверг информацию о недостаточном количестве онкологических препаратов в регионе.

Ранее представители общественной организации "Движение против рака" сообщили журналистам, что Средний Урал страдает от дефицита онкопрепаратов. Якобы количество больных раком в регионе продолжает расти. Более того, живут они дольше, а болезнь выявляют значительно раньше, отчего лекарств на всех не хватает.

Там также заявили, что правительство страны не может установить на онкопрепараты предельные цены, включить в программу госгарантий или сформировать тарифы ОМС. В результате, "Движение против рака" якобы самостоятельно закупает лекарство для регионов и, зачастую, по более высоким ценам.

В областном минздраве опровергли и эти слова.

"В регионе пациенты, страдающие онкологическими заболеваниями, обеспечиваются лекарственными препаратами на амбулаторном этапе лечения за счет бюджетных средств и в условиях стационара — за счет средств ОМС. Обеспеченность лекарственными препаратами на всех этапах достаточная. Все необходимые препараты закуплены своевременно. Запас лекарственных препаратов составляет четырехмесячную потребность. Необеспеченные льготные рецепты отсутствуют", - рассказали в пресс-службе министерства.

Там также добавили, что к ним не поступало ни единого обращения от пациентов с онкологией с вопросом лекарственного обеспечения.

