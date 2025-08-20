ФСБ: В Брянской области задержаны обученные спецслужбами Запада украинские диверсанты

ФСБ РФ сообщила о ликвидации украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Брянской области.

Группа состояла из кадровых сотрудников службы специальных операций, В результате спецоперации трое спецназовцев ВСУ были уничтожены, еще трое задержаны.

В ФСБ уточнили, что ДРГ обучали и контролировали при непосредственном участии сотрудников западных спецслужб на Украине, а также в Литве, Эстонии и Норвегии.

Задержанные дают признательные показания о своей причастности к подрывам железной дороги в сентябре 2024 года в Новооскольском районе Белгородской области и подготовке к другим терактам на территории РФ.

По данным Mash, предварительно, целью диверсантов был подрыв крупного ж/д узла на стыке Брянской и Калужской областей во время следования по нему состава с ГСМ.

19 августа СМИ сообщали, что группа боевиков ВСУ пыталась пересечь границу России в Брянской области. В результате стрелкового боя уничтожено пять человек. Еще двоих боевиков взяли в плен.