20 Августа 2025
Путевки в Турцию для россиян выросли в цене на треть

Для россиян отпуск в Турции за три последних года в среднем подорожал на 31,2%, при этом спрос на отдых в этой стране растет (популярность направления за то же время выросла на 108%), передает РБК со ссылкой на исследование агрегатора туров Onlinetours.

В ходе исследования сопоставлялся средний чек на путевку для двоих на 7-10 ночей в мае-июле 2023, 2024 и 2025 гг. В 2023-м чек составил примерно 121 тыс. руб., в этом году – 158 тыс. руб.

Назвали аналитики и самые популярные у россиян турецкие курорты: Кемер, Аланья, Бельдиби, Конаклы и Белек.

В начале июня стало известно, что в турецких ресторанах и отелях цены за год выросли на 34%. Этот рост в целом соответствует текущему уровню годовой инфляции в стране – около 33%.

По оценкам экспертов, в начале 2025 года турецкие отели подняли цены на 20-25%. Но уже к началу высокого сезона, осознав ошибку, они начались снижать цены и делать скидочные предложения.

Ранее в Ассоциации туристических операторов России пересмотрели оценку турпотока из РФ в Турцию в этом году примерно на 300-400 тыс. в сторону уменьшения – до 2,8 млн человек.

При этом российские туристы остаются самыми многочисленными в Турции. На втором месте немцы и на третьем британцы.

Теги: турция, курорт, отдых, путевка


