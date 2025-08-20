Илон Маск откладывает создание собственной партии ради "дружбы" с вице-президентом США

Миллиардер тихо откладывает планы по созданию своей собственной новой политической партии. Соратникам и союзникам он это объясняет тем, что хочет пока сосредоточиться на бизнесе, пишет Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, на самом деле все это время (с июля) Маск был сосредоточен на налаживании и поддержании связей с вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом. Якобы, Маск даже признавался своему окружению, что создание новой партии может нанести ущерб его отношениям с вице-президентом. Также сообщается, что Маск намекнул Вэнсу о теоретической поддержке президентской кампании того в 2028 году.

Генеральный директор Tesla и SpaceX потратил почти $300 млн в 2024 году, чтобы помочь Трампу и другим республиканцам избраться, оказав огромное влияние в первые несколько недель президентства Трампа на посту главы недавно созданного департамента эффективности (DOGE). Однако в июле этого года Маск публично разругался с Трампом, покинул пост главы DOGE и объявил о создании альтернативной демократам и республиканцам партии.

Вэнс, призывавший к перемирию после публичной ссоры Маска с Трампом, в этом месяце подтвердил свою позицию и заявил, что попросил Маска вернуться в ряды республиканцев.