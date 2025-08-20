Свердловского бойца СВО объявили "СОЧем", хотя он был в расположении части

Участника СВО из Свердловской области объявили самовольно оставившим часть, хотя он не собирался покидать ее. В ситуации разбирался депутат Госдумы от региона Максим Иванов.

Как рассказал он в своем Telegram-канале, к нему обратилась жена бойца СВО из Талицы. Супруга рассказала, что мужу с середины июня присвоили статус "СОЧ", хотя в расположение части после госпиталя он вернулся в начале месяца.

"Направил запрос в военную прокуратуру ЦВО, где в ходе проверки установили, что статус "СОЧ" военнослужащему присвоен преждевременно", - отметил депутат.

Разбирательство по этому вопросу сейчас продолжается.

"Уверен, все бюрократические ошибки будут устранены. А пока вопрос оставляю на своем личном контроле", - заверил Максим Иванов.

Ранее он рассказывал о другом случае, когда находящегося на передовой свердловского бойца СВО оставили без выплат.