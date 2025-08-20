"Сотрудник ФСБ" выманил у жительницы Первоуральска больше миллиона рублей

Жительница Первоуральска отдала мошеннику, который выдал себя за сотрудника спецслужб, больше миллиона рублей.

Как рассказали Накануне.RU в городском ОМВД, на днях женщине в мессенджере пришло сообщение с аккаунта ее непосредственного руководителя, что с ней свяжутся "сотрудники ФСБ". Якобы они нашли некие нарушения при начислении зарплаты.

Через некоторое время свердловчанке позвонил неизвестный, представившийся "сотрудником ФСБ" по фамилии Сиротин. Он заявил, что необходимо обезопасить ее деньги, сняв их и переведя на так называемый "безопасный счет".

Женщина поверила злоумышленнику, сняла все свои сбережения – больше миллиона рублей – и перевела их на указанный счет. Позднее она осознала всю ситуацию и обратилась в полицию.

В МВД отмечают, что мошенники могут полностью скопировать любой профиль и рассылать сообщения от имени руководителей, родственников или друзей. А никаких "безопасных счетов" на самом деле не существует.

