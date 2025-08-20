СМИ: Белый дом намерен провести встречу Путина и Зеленского в Будапеште

Белый дом намерен провести встречу президентов России, США и Украины Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Будапеште, сообщает Politico.

По данным источников издания, администрация Трампа видит столицу Венгрии "площадкой саммита в первую очередь". Отмечается, что Секретная служба США уже начала подготовку к проведению встречи.

Ранее агентство Reuters назвало Будапешт вероятным местом, где может пройти саммит.

Bloomberg со ссылкой на источники передает, что Трамп после встречи с Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме позвонил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. В ходе разговора венгерская сторона выразила заинтересованность в проведении у себя переговоров Путина и Зеленского.