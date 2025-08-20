Личная трагедия. Алексей Вихарев рассказал о помощи родственникам бойцов, погибших на СВО

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев рассказал об очередном личном приеме граждан, который в этот раз касался помощи родственникам бойцов СВО. У многих близкие либо пропали без вести, либо погибли. Ряд инцидентов показал единороссу, что пора вносить изменения в федеральное законодательство, о чем он подробно написал в своих соцсетях.

По его словам, достаточного много ситуаций возникает с выплатами "родственникам на бумаге, но чужим по факту людям. На прием пришла Елена Николаевна, которая узнала о гибели на СВО бывшего супруга. Развод был оформлен более 20 лет назад, однако других родственников у мужчины нет, а потому все затраты на похороны и установку памятника женщина взяла на себя. Уже после этого выяснилось, что законная супруга у бойца все же имеется – пара поженилась еще в 1995 году, прожила вместе несколько месяцев и разбежалась, позабыв как друг о друге, так и об оформлении развода.

В результате, все выплаты и льготы получила законная супруга, которая ни копейки не потратила на похороны мужа.

"Помог Елене обратиться в суд, но закон оказался не на ее стороне. Знаю, что подобных ситуаций много. И понимаю, что решать вопрос нужно комплексно. Необходимо вносить изменения в федеральное законодательство. Обратился к коллегам из ЗакСО и Госдумы. Возможно, вместе получится сделать так, чтобы таких историй стало меньше", – написал Алексей Вихарев.

Еще одно бюрократическое недоразумение произошло с Михаилом Васильевичем, которому отказались выдавать тело погибшего родственника без документов из воинской части. Депутат вмешался и солдата уже доставили домой и похоронили. Оказал помощь Алексей Вихарев и старой знакомой Наталье Сергеевне (имя изменено), которой он год помогал найти пропавшего на СВО сына. К несчастью, пришло подтверждение о гибели бойца. Останки похоронили, но безутешная мать теперь хочет убедиться, что в гробу действительно был ее сын. Депутат продолжает работать над этим.

В неопределенности сейчас находится и Наталья, чей муж Иван с апреля не выходил на связь. Он считается пропавшим при выполнении боевого задания в населенном пункте Курдюмовка в ДНР, однако на все звонки и сообщения от родных бойца командиры подразделения не отвечают.

"Одна из самых частых просьб – помочь в розыске бойцов, пропавших в зоне проведения Спецоперации. Письма в военные ведомства пока тоже без ответов. Со своей стороны подготовил и отправил запросы в военкомат, военную прокуратуру и другие ведомства. Надежда на то, что боец жив и вернется, всегда есть", - написал Вихарев.



