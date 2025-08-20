СМИ: Хищения при строительстве фортификаций позволили ВСУ захватить часть Курской области

Хищения и растраты при строительстве фортификационных сооружений в Курской области помогли ВСУ захватить часть российского региона. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В апреле 2025 года суд арестовал бывшего губернатора области Алексея Смирнова и его бывшего заместителя Алексея Дедова, арестованных по делу о хищении более миллиарда рублей при строительстве фортификаций. По данным следствия, они создали схему хищения бюджетных средств, выделенных на строительство оборонительных сооружений. Стоимость работ искусственно завышалась, а качество снижалось. Сами чиновники получали до 15% в ущерб обороноспособности страны. Воровство при строительстве фортификаций вызвало волну возмущений в российском обществе. Режиссер Никита Михалков посвятил этому отдельную передачу.

Украинские боевики вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года, захватив в общей сложности более 1200 квадратных километров, или около 4% региона. О полном освобождении Курской области Минобороны заявило 26 апреля 2025 года.