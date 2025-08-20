Залужный начал готовиться к президентским выборам, заявили в США

Экс-главком ВСУ, а ныне посол Киева в Британии Валерий Залужный тайно начал готовиться к президентским выборам, сообщила американская журналистка Кэти Ливингстон. По ее словам, его штаб уже действует в Лондоне и набирает сотрудников.

Руководителем предвыборного штаба Залужного назначен генерал-лейтенант Сергей Наев. А фактическим организатором кампании Залужного стала депутат Рады от партии Петра Порошенко (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) "Европейская солидарность" Виктория Сюмар. Она занимается всеми деталями. Освещение кампании поручено бывшей журналистке украинской редакции ВВС Оксане Тороп, которая ранее освещала деятельность Залужного на посту главкома ВСУ.

"Это не просто слухи", - написала Ливингстон.

В июле Служба внешней разведки РФ заявила, что представители США и Британии тайно обсуждали с главной офиса Зеленского Андреем Ермаком, главой ГУР Украины Кириллом Будановым (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) и самим Залужным возможность смещения Зеленского. Встреча прошла в одном из курортных мест в Альпах. Западные страны хотели бы видеть на посту президента Украины именно Залужного.