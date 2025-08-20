60% трудоустроенных россиян работают пять дней в неделю

60% трудоустроенных россиян работают пять дней в неделю. При этом еще 19% трудятся 6-7 дней в неделю, таковы данные опроса, проведенного социологической группой Russian Field.

Также выяснилось, что 14% работающих граждан имеют сменный график: день через день, два через два, сутки через трое и т.д. У 7% плавающий график или работа вахтовым методом.

Также респонденты высказались по поводу перехода на четырехдневку, которая то и дело обсуждается в связи с различными обстоятельствами. Так, 75% согласны работать только четыре дня в неделю, если уровень зарплаты останется неизменным. Против перехода на такой режим даже с сохранением зарплаты 21% респондентов. Если же зарплата пропорционально уменьшится, то только 13% согласны перейти на четырехдневный график.

Четырехдневку чаще поддерживают женщины и молодёжь. Против сокращения графика в основном респонденты старшего возраста и те, кто работает 6-7 дней в неделю, отмечают социологи.

Ранее выяснилось, что работа есть у 66% опрошенных россиян.