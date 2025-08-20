С туроператоров снимут ответственность за промахи турагентов

Турагент должен нести ответственность за непредоставление необходимой информации о путевке, неперечисление денег туроператору и несогласованные условия путешествия, а туроператор — за недостоверную информацию и несоответствие услуг, входящих в турпродукт.

Соответствующие поправки в законодательство разработало Минэкономразвития. Это сделано по запросу туристического бизнеса. В ведомстве заявили, что участились случаи, когда турагент заключает договоры с путешественниками, берет с них оплату, но туроператора об этом не уведомляет и денежные средства ему не передает.

Однако ответственность всё равно, как правило, несет туроператор. В Минэкономразвития отметили, что поправки снизят для туроператоров необоснованные финансовые риски и "защитят от чужих ошибок", сообщают "Известия".