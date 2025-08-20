Власти США заявили о депортации украинских беженцев

Американские власти депортировали из США первых украинских беженцев.

Служба иммиграционного и таможенного контроля опубликовала фотографии людей, прибывших на Украину. The Wall Street Journal ранее написала, что десятки тысяч украинцев, прибывших в США за последние два года, рискуют потерять легальный статус в этой стране.

Речь идет о людях, которые въехали в страну по запущенной при экс-президенте США Джо Байдене программе Uniting for Ukraine. Прибывшие до 16 августа 2023 года все еще подпадают под действие отдельной программы, но статус порядка 120 тыс. прибывших после этой даты оказался под угрозой.

Ранее стало известно, что украинский президент Владимир Зеленский просил европейских лидеров поспособствовать возвращению на родину украинских мужчин призывного возраста: в них нуждается армия и разрушенная экономика. Но никто не спешит откликаться и "возвращать" беженцев, которые теперь эффективно поднимают экономику Европы.