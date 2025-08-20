СМИ: Путин предложил встретиться с Зеленским в Москве

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом предложил провести его встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским в Москве.

Как сообщает France-Presse, последний ответил отказом. Разговор состоялся 18 августа, в день встречи Трампа, Зеленского и европейских лидеров в Белом доме. После переговоров с ними президент США поговорил по телефону с Путиным. По словам Трампа, он уже начал подготовку встречи Путина с Зеленским, за которой могут последовать трехсторонние переговоры Москвы, Вашингтона и Киева.

Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил провести встречу лидеров России и Украины в Женеве, сообщает Le Monde. За проведение встречи в Женеве высказался и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, сообщает Ansa. Он также указал, что Рим также мог бы стать идеальным местом встречи, однако есть "проблема" с ордером МУС.

По данным Reuters, встреча глав России и Украины может пройти и в Венгрии. Об этом агентству заявил источник в администрации США.

Ранее сообщалось, что Швейцария предоставит иммунитет Путина от выпущенного Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест в случае его визита в рамках мирных переговоров.