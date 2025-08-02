В США до конца лета не примут законопроект о санкциях против России

В США Сенат Конгресса не примет до конца лета проект закона, предусматривающий ужесточение санкций против России.

Рабочая сессия Сената завершается в начале августа. Последний месяц лета сенаторы проведут в своих штатах и вернутся к работе в Вашингтоне в начале сентября, приводит ТАСС данные The Hill.

Идея предусматривает, в частности, вторичные санкции в отношении торговых партнеров России. В предложении сенаторов указаны импортные пошлины в размере 500% на импорт в США из стран, которые покупают у РФ нефть, газ, уран и другие товары.