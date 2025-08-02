В подземные хранилища Европы закачено максимальное за три года количество газа

В подземные хранилища Европы в июле закачали максимальное за последние три года количество газа. Это случилось на фоне стремления Старого света успеть заполнить такие хранилища на 90% к зиме.

Запасы к концу месяца поднялись почти до 69%, свидетельствуют подсчёты ТАСС на основе данных Gas Infrastructure Europe (GIE).

За последние три года потребление газа в Европе снизилось до уровня 30-летней давности. Рост спроса на газ ожидался в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), а также во всех активно развивающихся регионах, за исключением Северной Америки и Европы.

"За последние три года потребление газа в Европейском Союзе и Великобритании снизилось на 100 млрд куб. м. Чтобы понять, много это или мало, - это примерно уровень 30 лет назад, такое потребление было в свое время в этом регионе", - сообщил в июне на полях ПМЭФ замглавы "Газпрома" Олег Аксютин.