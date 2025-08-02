Глава ДНР назвал триумфом десантников освобождение Часова Яра

Руководитель ДНР Денис Пушилин поздравил десантников с их праздником – днём ВДВ. Он отметил героизм представителей этого рода войск, проявленный во время освобождения Часова Яра.

"В ваш послужной список внесено множество славных побед. Сражение за Часов Яр, ставшее одним из самых сложных в истории СВО, на днях увенчалось триумфом голубых беретов — освобождение города произошло как раз в преддверии вашего профессионального праздника", - написал Пушилин в своём telegram-канале.

31 июля ВС России уничтожили крупнейшую за всю историю СВО группировку ВСУ. Ранее в Минобороны сообщили, что Часов Яр освободила "Южная" группировка войск. Город расположен на краматорско-дружковском направлении.

Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов заявил, что с освобождением Часова Яра на данном направлении полностью поломана вся оборонительная система противника. Депутат Госдумы Сергей Миронов также добавил, что "его взятие открывает дорогу российским войскам к ключевым городам Донбасса, находящимся под контролем ВСУ".