Путин поздравил десантников с праздником

Верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин поздравил десантников с праздником и 95-летием создания Воздушно-десантных войск. В поздравительной телеграмме говорится, что за прошедшее время представители легендарной "крылатой пехоты" вписали немало ярких, незабываемых страниц в героическую летопись Отчизны.

"Ваше мужество, бесстрашие и сила духа всегда будут примером подлинного патриотизма, верности присяге и воинскому долгу. Эти качества в полной мере отражает ваш мощный девиз – "Никто, кроме нас". На него равнялись все, кто служил в ВДВ", - приводит слова Путина пресс-служба Кремля.

Нынешнее поколение солдат и офицеров бережёт и приумножает эти славные ратные традиции, свято чтит законы крепкого десантного братства, доблестно сражается за правду и справедливость в ходе специальной военной операции, с честью отстаивает наши национальные интересы.

"Уверен, что вы и впредь будете вносить значимый вклад в укрепление боевой мощи Вооружённых Сил России, в обеспечение обороноспособности и безопасности страны. Желаю вам успехов и всего наилучшего", - отметил президент России.