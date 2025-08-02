Трамп счёл Путина "крепким орешком"

Президент США Дональд Трамп высказался о своём российском коллеге Владимире Путине, уточнив, что отношение к нему в последнее время не менялось.

"Он, очевидно, крепкий орешек, так что в этом плане все не изменилось. Но я удивлен. У нас было много хороших разговоров, в ходе которых мы могли бы положить этому конец, и вдруг – бомбы полетели", - приводят "Ведомости" слова Трампа, сказанные Newsmax.

А вот отношение Трампа к другому российскому политику, Дмитрию Медведеву, выразилось в другом. Трамп заявил в своей соцсети, что высказывания экс-президента России Дмитрия Медведева вынудили его отправить две атомные подлодки в "соответствующие регионы".