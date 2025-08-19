Только 66% россиян имеют работу - опрос

66% россиян имеют работу, 34% респондентов – не трудоустроены, это результаты опроса социологической группы Russian Field.

38% работающих респондентов сообщили, что трудятся в частных компаниях. На госсектор приходится 19% работающих. Фриланс либо самозанятость как способ заработать указали 4%. Только у 2% россиян есть свой собственный бизнес, столько же работают в НКО.

Среди не трудоустроенных россиян самая многочисленная категория - пенсионеры (25%), еще 5% — безработные, по 1% опрошенных находятся в декретном отпуске, ведут домашнее хозяйство или имеют статус студента.

На частников чаще работают жители больших и средних городов, молодежь и мужчины, среди бюджетников чаще встречаются женщины, люди 45-59 лет и проживающие в малых городах и селах. Фрилансеров и самозанятых больше среди респондентов 30-44 лет.