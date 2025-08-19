Возвращение Крыма Украине уже невозможно, как и вступление в НАТО — Трамп

Украина "вернет себе прежнюю жизнь", но возвращение Крыма Украине уже невозможно – как и участие Украины в НАТО, заявил в интервью Fox News президент США Дональд Трамп.

Трамп считает, что СССР (и Россия как его наследница) были правы, когда не хотели видеть НАТО у своих границ. "Россия заявила, что нам не нужен так называемый противник или враг, давайте использовать этот термин. Мы не хотим, чтобы они были на нашей границе. И они были правы. И всё же, Украина попросила, по их словам, США, включить их в НАТО. И все знали: это не получится. Они никогда бы на это не согласились. Это было до Путина. Это было задолго до Путина".

Глава государства добавил, что пока он остается на посту президента, американских войск на Украине не будет. В то же время Франция, Великобритания и Германия хотят разместить свои войска на украинской территории.

Трамп рассказал о переговорах с европейскими лидерами, которые состоялись у него накануне. По словам президента, они с пониманием отнеслись к необходимости территориальных уступок со стороны Украины. В то же время, по словам Трампа, Украина "получит много земли".

Трамп назвал Украину "своего рода буферной зоной между Россией и остальной Европой": "Она [Украина] была большим широким буфером. Все шло хорошо, пока Джо Байден не вмешался".