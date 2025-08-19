Глава Крыма сообщил о перебоях с топливом на АЗС полуострова

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о перебоях с "некоторыми видами топлива" на заправках полуострова.

"К сожалению, на части АЗС в Крыму сегодня наблюдаются перебои с определенными видами топлива. В первую очередь речь о бензине марки АИ-95. Это вызвано как снижением объемов производства, так и логистикой – значительная часть доставляется в регион автомобильным транспортом", - сообщил Аксенов в эфире телеканала "Крым 24".

По его словам, сейчас вместе с Москвой региональные власти пытаются утрясти вопрос с дефицитом и ценами на топливо. Но, по словам Аксенова, "полностью выровнять ситуацию возможно только с приходом в республику крупных вертикально-интегрированных компаний".