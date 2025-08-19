Лавров рассказал, как американская сторона оценила его свитер "СССР"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, как американская сторона оценила свитер "СССР", в котором он прибыл на саммит на Аляске.

"Без всяких истерик, просто сказали, что им понравилась эта рубашка, как Марко Рубио выразился", - сказал глава МИД РФ.

По мнению Лаврова, из его образа раздули сенсацию, но в стране много продукции с советской символикой. "И я не вижу в этом ничего зазорного", - отметил он в интервью телеканалу "Россия-24".

Напомним, 15 августа Лавров прибыл в отель на Аляске, где проходила встреча РФ-США на высшем уровне, в кофте с надписью "СССР". Кадры с главой МИД РФ были сделаны журналистами, когда он выходил из автомобиля возле гостиницы в Анкоридже.

Свитер выпускает челябинский бренд одежды SelSovet. Собственник бренда сообщила, что свитер после появления в нем Лаврова на Аляске пользуется "бешеной популярностью" и сейчас продается только по предзаказу.