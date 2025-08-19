SHOT: Против блогера Ефремова возбудили дело за перевод ФБК* 6 тысяч рублей

Блогер Никита Ефремов перевел ФБК* 6 тысяч рублей, пишет Shot.

По данным телеграм-канала, все переводы он сделал с сентября 2021 года по февраль 2022 года. Всего - шесть переводов по тысяче рублей. За это блогеру грозит до 8 лет колонии.

Следственный комитет РФ сообщает, что Ефремову предъявлено обвинение в финансировании экстремистской деятельности. По версии следствия, он, "являясь противником действующих органов власти Российской Федерации", перевел деньги запрещенной организации. Ее название ведомство не уточнило.

Напомним, суд в качестве меры пресечения наложил запрет на определенные действия для блогера и основателя бренда Nikita Efremov.

Ряд каналов сообщил, что Ефремова задержали после его возвращения в Москву из Турции. По данным СМИ, девушка блогера Дина Саева (так называемая "королева ТикТока") была с ним во время задержания. Baza напоминает, что в феврале 2021 года она публично поддержала Алексея Навального**. Позже Саева заявила, что ее "взаимодействие" с оппозиционером было необдуманным.

* Организация признана в России экстремистской и ликвидирована

** Включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга