Лавров: РФ не отказывается ни от каких форматов по украинскому урегулированию

Москва не отказывается ни от каких форматов работы по украинскому урегулированию, в том числе двусторонних или трехсторонних, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

При этом министр подчеркнул, что любые контакты с участием первых лиц нужно готовить предельно тщательно.

Кроме того, Лавров добавил, что без уважения безопасности России и в полной мере прав русских на Украине ни о каких долгосрочных договоренностях речи идти не может. "Эти причины необходимо срочно устранять в контексте урегулирования", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что начал поиск места для встречи лидеров России и Украины. По завершении встреч с Зеленским и европейскими лидерами он позвонил Владимиру Путину. Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что Путин и Трамп обсудили по телефону идею возможного повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах. По его словам, лидеры высказались в поддержку прямых переговоров между делегациями России и Украины.