В Екатеринбурге "Газель" опрокинулась после ДТП с автобусом

В Екатеринбурге произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Пострадал один из водителей.

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, авария случилась сегодня днем на улице Челюскинцев. Столкнулись пассажирский автобус и автомобиль "Газель". После этого машина опрокинулась.

В результате ДТП травмы получил водитель "Газели". Он был доставлен в больницу. В момент инцидента в салоне автобуса, ехавшего по маршруту "Екатеринбург – Первоуральск", находилось 8 пассажиров. Они не пострадали.

В ГАИ проводят проверку по факту аварии.