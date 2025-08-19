Екатеринбургский "Водоканал" закроет движение по двум улицам до октября

Екатеринбургский МУП "Водоканал" закроет движение транспорта по двум улицам города.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, движение будет закрыто по нечетной стороне улицы Розы Люксембург, с перекрытием улицы Карла Маркса возле домов №37 и 39. Ограничения продлятся с 20 августа по 7 октября.

Как пояснили в администрации, это связано со строительством сетей водопровода и канализации к зданию по адресу Розы Люксембург, 45. На закрытом участке рабочие установят соответствующие дорожные знаки и указатели.

Объезд для транспорта будет организован по улицам Розы Люксембург – Куйбышева – Белинского – Карла Маркса. Маршруты общественного транспорта при этом не изменятся.