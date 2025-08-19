19 Августа 2025
Общество Свердловская область В бывшем СССР
Фото: Накануне.ru

Экс-депутата ЗакСО Жуковского задержали в Омске

Бывшего депутата заксобрания Свердловской области Андрея Жуковского задержали в Омске.

Как сообщает местное издание "Город 55", причиной тому стал ряд уголовных дел, возбужденных в отношении руководства "Омскэлектро", чьим гендиректором с 2018 года является Жуковский. Якобы именно после его назначения у компании и появились финансовые проблемы, вплоть до предбанкротного состояния, однако экс-депутат еще в 2023 году эти слухи всячески опровергал.

Однако отрицать проблему не стали правоохранители. Первое уголовное дело, в котором фигурировало "Омскэлектро" - это растрата бюджетных средств, а именно 1 млрд рублей субсидий, которые выдали Омску на ремонт 287 зданий. В 2021 году неприятная правда вскрылась, на предприятиях-партнерах компании прошли обыски, а в 2023 году суд оштрафовал Жуковского за нецелевое использование бюджетных денег - работы были выполнены, но выделенные средства тратились на личные цели руководства.

Сейчас же, по данным прокуратуры, вопросы возникли к организации работы в компании: новые должности, дублирование и дробление обязанностей сотрудников, фиктивное трудоустройство, что вылилось в 20 млн рублей. По данным издания, сам Жуковский и его окружение в этой схеме якобы получили 5,2 млн "материальной помощи", при том, что общий фонд зарплаты сотрудникам "Омскэлектро" составлял всего 2,6 млн рублей.

К этому прибавляются и вопросы от прокуратуры о приобретении оборудования по завышенным ценам, неполном выполнении инвестиционных программ и предоставлении недостоверных сведений.

В результате, Андрей Жуковский вместе с другими руководителями были задержаны по ч. 3 ст. 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия". Издание также сообщает, что задержание экс-депутата накануне может быть связано с незаконным использованием опор линий электропередачи для размещения волоконно-оптических линий связи. Вскоре ему должны избрать меру пресечения.

Теги: Омск, Жуковский, ЗакСО, задержание


