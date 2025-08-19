ВС РФ ударили по НПЗ, снабжающему горючим ВСУ в Донбассе

ВС России нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу, который снабжал горючим группировки ВСУ в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ.

В министерстве отметили, что все назначенные объекты поражены.

Групповой удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности, а также ударными беспилотными летательными аппаратами.

По неофициальным данным, ВС РФ ночью в очередной раз поразили Кременчугский НПЗ, где вспыхнул мощный пожар.

Ранее в МО сообщили, что ВС России нанесли удар по месту хранения оперативно-тактических ракет "Сапсан" и комплектующих к ним. До этого были поражены четыре завода, где велись работы по сборке ракетного комплекса "Сапсан". В ФСБ заявляют, что этот комплекс Украина разрабатывала совместно с одной из европейских стран, а в радиус поражения баллистической ракеты попадали Москва и Минск.