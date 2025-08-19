За критику мессенджера Max россиян могут начать признавать иноагентами

За публичную и неоправданную критику/дискредитацию мессенджера Max (от государственной компании VK) россиян могут начать признавать иноагентами. По крайней мере, критики заслуживают проверки на иностранное влияние, пишет издание "Абзац" со ссылкой на мнение главы комитета Госдумы по информполитике Сергея Боярского ("Единая Россия").

Боярскому обидно за мессенджер: многие его даже не скачали, а уже критически высказываются. По мнению народного избранника, это может указывать не на обоснованные опасения за безопасность своих данных, а на желание удержать граждан в иностранных мессенджерах.

"Безусловно, проверять [критиков на иностранное влияние] нужно. Не исключаю возможности, что те же самые силы, которые пытаются обманывать наших людей, не заинтересованы в оттоке наших граждан с двух иностранных платформ, через которые они привыкли работать. Лично я не вижу большой волны негатива. На мой взгляд, наоборот, Max уверенно идет вперед. Проводятся обновления, у него появляются новые функции, новые возможности. И все больше людей скачивают это приложение", - заявил Боярский.

Отметим, что мессенджер Max пока даже не вышел из этапа бета-тестирования, на котором у любых программ могут обнаруживаться сбои и баги, обнаружение которых критически важно для безопасности.