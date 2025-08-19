Школьные рюкзаки за год подорожали на треть - исследование

Рост стоимости набора школьной канцелярии за год составил 7% - это выше текущей официальной инфляции в стране. В абсолютных числах набор стоит чуть больше 7 тыс. руб., передает РИА Новости со ссылкой на исследование "АТОЛ" и "Онлайн-школы №1".

На отдельные позиции цены выросли еще больше. Так, на треть подорожали рюкзаки – до 2654 руб. в среднем. Обычный грифельный карандаш вырос в цене на 12%, набор тетрадей – на 8%, комплект обложек – на 12%, набор шариковых ручек – на 4%, дневники стоят так же, как и годом раньше.

Сообщается, что подешевели пеналы, мешки для сменки, наборы цветных карандашей, кисточки, гуашь фломастеры, линейки и пластилин.