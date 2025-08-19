Набор школьника за год подорожал почти на 15% - до 17 тыс. рублей

Набор школьника в этом году подорожал на 15%, что больше официальной инфляции. Сейчас он стоит в среднем 17,4 тыс. рублей, подсчитал "Чек индекс".

В школьный набор входят канцтовары, рюкзак, школьная форма и т.п. В этом году больше всего подорожал набор карандашей и ручек: медианная цена выросла за год на треть - до 429 рублей. Три года назад он стоил в среднем 187 рублей.

В Федеральной антимонопольной службе призвали торговцев добровольно фиксировать цены на товары для школьников, когда к началу учебного года спрос на них растет.

Глава "семейного" Комитета Госдумы Нина Останина попросила Правительство объяснить причины роста цен на школьные товары и рассказать о поддержке семей. Хотя вряд ли объяснения властей сильно помогут родителям.

