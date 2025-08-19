Офис почетного консула Армении прекратил работу в Екатеринбурге

В Екатеринбурге закрылся офис почетного консула Армении. Об этом в своем Telegram-канале сообщает председатель челябинского отделения "Союза армян России" Гагик Мхитарян в Telegram.

По его словам, причиной стало приостановление статуса почетного консула Республики Армения в Екатеринбурге. Офис просуществовал семь лет и прекратил свою работу на прошлой неделе.

Напомним, что в начале августа почетного консула Армении в Екатеринбурге Нарека Спартакяна освободили от выполнения обязанностей. Такие перемены связывают со стремительно нарастающим конфликтом между премьер-министром Николом Пашиняном и оппозиционно настроенными иерархами Армянской апостольской церкви (ААЦ). Несколько священнослужителей были арестованы – как и их сторонники из числа политиков и бизнесменов. Пашинян заявил о попытке госпереворота со стороны своих оппонентов.

Тогда же Нарек Спартакян заявил, что ААЦ - важный фундамент духовного единства всех армян и нападки на него недопустимы. В отношении Карапетяна он также высказался, отметив, что тот является для многих примером того, как следует созидать.