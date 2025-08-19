На блогера Никиту Ефремова возбудили уголовное дело по экстремистской статье

В Москве суд в качестве меры пресечения наложил запрет на определенные действия для блогера и основателя бренда Nikita Efremov Никиты Ефремова. В пресс-службе московских судов общей юрисдикции сообщили, что предпринимателю предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ – финансирование экстремистской деятельности. В суде не уточнили, о какой именно экстремистской организации идет речь. Telegram-канал Mash со ссылкой на анонимный источник заявляет, что речь может идти о донатах ФБК – организации, признанной российским судом экстремистской и запрещенной в РФ, НКО-иноагенте.