60% девятиклассников выбирают колледжи - Чернышенко

Более половины российских выпускников школ выбирают колледжи для получения востребованной рабочей профессии. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Он сказал, что популярен проект "Профессионалитет". В России уже действуют 506 кластеров по самым востребованным направлениями с привязкой к специфике регионов и с участием 2,5 тыс. индустриальных партнеров. В 2025 году запущены 13 кластеров по шести отраслям в Донбассе, Новороссии и приграничных регионах.

Федеральный проект "Профессионалитет" стартовал в 2022 году. В том числе благодаря ему в России растет популярность среднего профессионального образования (СПО). По последним данным, более 55% родителей уверены, что СПО достаточно для успешной карьеры, а свыше 80% отмечают рост престижа СПО. Среди студентов колледжей 74% планируют работать по специальности.

Всего в колледжи в 2024 году поступили более 1,2 млн человек. Притом что 9 класс окончили почти 1,7 млн. Это даже более 60%. А вот насчет конкретно рабочих специальностей Чернышенко явно слукавил. Далеко не все колледжи готовят рабочих. По данным РАНХиГС, только 17% поступивших в колледжи и техникумы в 2024/25 учебном году будут обучаться на программах, готовящих квалифицированных рабочих. Остальные 83% – это специалисты среднего звена. Причем с 2016 года набор студентов на специальности среднего звена вырос на 44%, а вот на рабочие специальности снизился на 2%. То есть удельный вес студентов колледжей на рабочих специальностях за эти годы уменьшился с 23% до 17%. Однако власти говорят о колледжах как о заведениях, где готовят именно рабочих.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал существование перекоса в системе СПО в сторону нерабочих профессий.