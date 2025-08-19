Свердловчан предупредили об очередных фейках на тему СВО от "Паслера"

Жителей Свердловской области предупреждают об очередном фейке на тему СВО, распространяемом мошенниками. В этот раз злоумышленники распространяют "приказ" за подписью врио губернатора Дениса Паслера о подготовке региональной программы по адаптации военнослужащих и ветеранов спецоперации "Забота о СВОих" и дипфейк с его участием, посвященный открытию региональной ячейки одной из нежелательных организаций.

Как сообщается в Telegram-канале антитеррористической комиссии Свердловской области "Антитеррор Урал", за основу взят информационный материал, который ранее был опубликован в соцсетях главы региона.

"Подобные фейки носят системный характер и направлены на дестабилизацию информационного пространства. Ранее мы уже сообщали о попытках рассылки поддельных электронных писем от имени государственных структур", - сообщили в Telegram-канале.

Свердловчан призывают быть более бдительными, проверять достоверность информации исключительно через официальные источники и не пересылать непроверенные данные, так как это только помогает мошенникам.

Напомним, что все нормативно-правовые акты официально публикуются на портале правовой информации Свердловской области. Уточнить информацию об официальных заявлениях власти можно на сайте Департамента информационной политики Свердловской области